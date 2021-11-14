Экс-глава МИД Украины Климкин предложил с помощью креатива «победить» в вооружённом конфликте с Россией

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14 ноября 2021, 16:48 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, как «победить» Россию в вооруженном противостоянии. По его словам, ВСУ нужно опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии (УПА), воевавшей на стороне Третьего рейха.

«На каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански»,- высказал дипломат.

Климкин отметил, что Украина должна противопоставить пяти тысячам российских танков людей, «их боевой дух и креатив».

УПА - подпольная военизированная организация украинских националистов, сформированная в 1942 году. Главным врагом радикалы считали СССР. В 1943 г. УПА договорилась с Германией и украинскими националистами, что будет охранять железные дороги и мосты от советских партизан и поддерживать мероприятия оккупационных властей. В свою очередь, Берлин обещал снабжать боевиков оружием и амуницией, а в случае победы позволить создать Украинскую державу под протекторатом рейха.

Ранее Климкин признался, что боится встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, поскольку президент РФ будет говорить с позиции силы из-за наличия в своих руках важных «козырей».

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