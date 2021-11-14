Украинские военные будут «уничтожать» маскирующихся под мигрантов диверсантов

На Украине намерены вести борьбу с диверсантами, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил страны.
«В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями»,- заявили в 61-й ОПЕБр.
Также в пресс-службе пояснили, что военные не будут применять силу или оружие против мигрантов. При этом они не допустят, чтобы на территорию страны под видом беженцев проникли диверсионно-разведывательные группы противника.
«Наша воинская часть создана для борьбы с ними»,- отметили в бригаде.
Ранее сообщалось, что около полусотни мигрантов проникли в Польшу с Белоруссии.
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