В Минске заявили, что в лагерь беженцев на белорусско-польской границе за пять дней привезли более 18,5 тонны продуктов

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14 ноября 2021, 13:17 Источник: Telegram

беженцы, Patrick Pleul/dpa

За минувшие пять дней в импровизированный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе доставили более 18,5 тонны продуктов. Об этом заявила пресс-служба верхней палаты парламента Белоруссии.

Уточняется, что, в частности, в импровизированный лагерь мигрантов привезли 5 тонн молока, 5,5 тонны хлебобулочных изделий, 2 тонны мясных консервов, 0,8 тонны овощных консервов, 2 тонны колбасных изделий, 1,2 тонны кондитерских изделий, 0,8 тонны фруктов, 1,2 тонны детского питания, а также 7 тонн питьевой воды.

Кроме того, мигрантам предоставили 3,2 тысячи единиц теплой одежды и 760 одеял.

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