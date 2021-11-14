В Минске заявили, что в лагерь беженцев на белорусско-польской границе за пять дней привезли более 18,5 тонны продуктов

За минувшие пять дней в импровизированный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе доставили более 18,5 тонны продуктов. Об этом заявила пресс-служба верхней палаты парламента Белоруссии.
Уточняется, что, в частности, в импровизированный лагерь мигрантов привезли 5 тонн молока, 5,5 тонны хлебобулочных изделий, 2 тонны мясных консервов, 0,8 тонны овощных консервов, 2 тонны колбасных изделий, 1,2 тонны кондитерских изделий, 0,8 тонны фруктов, 1,2 тонны детского питания, а также 7 тонн питьевой воды.
Кроме того, мигрантам предоставили 3,2 тысячи единиц теплой одежды и 760 одеял.
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