Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о надвигающейся на страну новой волне COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье, 14 ноября, сообщил о подготовке страны к новой волне распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что это произойдет грядущей зимой.
Фумио Кисида сообщил о плане по увеличению количества больничных коек, а также ресурсов в процессе подготовки к возможному росту количества заболевших COVID-19.
Японский премьер-министр заметил, что одновременно с укреплением медицинской системы власти страны с декабря будут применять ИТ-системы для обнародования количества имеющихся больничных коек и условий в каждой клинике.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.