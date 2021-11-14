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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о надвигающейся на страну новой волне COVID-19

, 13:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о надвигающейся на страну новой волне COVID-19
койки для пациентов с COVID-19, Motoo Naka/AFLO

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье, 14 ноября, сообщил о подготовке страны к новой волне распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что это произойдет грядущей зимой.

Фумио Кисида сообщил о плане по увеличению количества больничных коек, а также ресурсов в процессе подготовки к возможному росту количества заболевших COVID-19.

Японский премьер-министр заметил, что одновременно с укреплением медицинской системы власти страны с декабря будут применять ИТ-системы для обнародования количества имеющихся больничных коек и условий в каждой клинике.

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