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В России за сутки выявили 38 823 случая заражения коронавирусом

, 11:09

В России за сутки выявили 38 823 случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 38 823. Об этом в воскресенье заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 3 060 (7,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 9 070 674 случаев заражения коронавирусом.

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