В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 за сутки – 851

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14 ноября 2021, 10:51 Источник: Минздрав Республики Крым

тесты на COVID-19, pixabay.com

В Крыму в очередной раз зарегистрировали суточный максимум заболеваемости коронавирусом нового типа. В пресс-службе минздрава республики сообщили, что прирост за 24 часа составил 851 случай.

Накануне в Крыму выявили 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 на территории республики со 2 октября обновляется ежедневно.

Отмечается, что за минувшие сутки на полуострове выздоровели 847 человек, скончались 17 пациентов.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа с начала пандемии в Крыму превысило 107,7 тысяч, выписаны после выздоровления 95,5 тысячи пациентов. Скончались 3 252 человека.

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