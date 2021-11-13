Глава компании-производителя Белый сообщил, что «Арепливир» в инъекциях предназначен для пациентов в больнице

Председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый рассказал о назначении инъекционного препарата против новой коронавирусной инфекции «Арепливира». Лекарство зарегистрировали 12 ноября.
«Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе»,- пояснил он.
Белый отметил, что это первый отечественный препарат против коронавируса с высокой эффективностью. Предприниматель добавил, что компания намерена заниматься экспортом - заинтересованы порядка 50 стран. Также в приоритете внутренний рынок, уточнил глава ГК «Промомед».
Ранее Белый сообщил, что инъекционный препарат «Арепливир» поступит в продажу с начала декабря.
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