Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в продажу в начале декабря

Председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый сообщил, что инъекционный препарат против новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступит в продажу с начала декабря.
«Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны. По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат»,- пояснил он.
Напомним, что «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») в форме таблеток был разработан в 2020 году. Стоимость препарата в розницу составляет 12 320 рублей.
Препарат в форме инъекций был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет.
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