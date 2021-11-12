В России зарегистрирован препарат от коронавируса «Арепливир»

Вечером в пятницу, 12 ноября, стало известно, что на территории Российской Федерации зарегистрировали препарат от коронавируса нового типа "Арепливир". Разрешен его ввод в гражданский оборот на пять лет.
В государственном реестре лекарственных средств отмечается, что препарата "Арепливир" был официально зарегистрирован сегодня.
Напомним, в прошлом году на заводе "Биохимик" в Саранске был разработан и произведен препарат от коронавируса нового типа под названием "Арепливир" – его международное непатентованное наименование "Фавипиравир". С сентября объем производства данного лекарства был увеличен до 1 миллиона упаковок в месяц. Планируется нарастить его до 2 миллионов.
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