Сотрудник немецкого издания Die Welt Флориан Штарк заявил, что операция немецко-фашистских захватчиков "Тайфун", в ходе которой они планировали захватить Москву, провалилась из-за дождей и ряда других проблем.
По словам Флориана Штарка, в частности, не хватало горючего и боеприпасов. Более того, журналист отметил, что в период проведения операции начались дожди, которые превратили грунтовые воды в настоящие грязевые реки, глубина которых достигала метра.
Сотрудник Die Welt выразил уверенность в том, что именно вышеуказанные условия якобы стали причиной задержания продвижения немцев, которым так и не удалось попасть в столицу России.
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