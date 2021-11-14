Журналист Die Welt Штарк оправдал дождями поражение нацистов под Москвой

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14 ноября 2021, 09:57 Источник: Die Welt

Красная площадь, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild

Сотрудник немецкого издания Die Welt Флориан Штарк заявил, что операция немецко-фашистских захватчиков "Тайфун", в ходе которой они планировали захватить Москву, провалилась из-за дождей и ряда других проблем.

По словам Флориана Штарка, в частности, не хватало горючего и боеприпасов. Более того, журналист отметил, что в период проведения операции начались дожди, которые превратили грунтовые воды в настоящие грязевые реки, глубина которых достигала метра.

Сотрудник Die Welt выразил уверенность в том, что именно вышеуказанные условия якобы стали причиной задержания продвижения немцев, которым так и не удалось попасть в столицу России.

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