«Без срока давности»: поисковики передали в Следственный Комитет доказательства преступлений нацистов

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14 июля 2021, 22:04

Фото: личный архив

В Псковской области недалеко от деревни Борки Невельского района поисковики нашли место массового убийства нацистами в 1941-42 годах мирных советских граждан. Среди расстрелянных – и взрослые, и дети. Местные жители рассказывали, что оккупанты свозили людей к карьеру и там убивали, оставляя тела лежать незахороненными. И вот только в июне 2021 года бойцам Поисковой экспедиции «Долина» из Великого Новгорода вместе с псковскими поисковиками – отряд «Гвоздика» и отряд «Патриот-60» - удалось найти одну из таких братских могил. Добровольцы проводят работы в рамках федерального проекта «Без срока давности».



Обнаружив очередное место массовой гибели людей, поисковики вызвали представителей Следственного комитета и работы были продолжены. В настоящее время найдены останки порядка десяти человек. Следственный комитет собранные поисковиками доказательства приобщит к уголовному делу, уже возбужденному по статье 357 УК РФ «Геноцид».





О ситуации «АН» переговорили с Еленой Цунаевой, руководителем Поискового движения России. В настоящее время она находится в Невельском районе на месте проведения работ. «Уже второй год поисковики в рамках проекта «Без срока давности» работают в Псковской области. Сегодня сделан важный шаг – мы передали в Следственный комитет новые доказательства преступлений нацистов и их пособников против человечества, - рассказала она. То, что мы увидели – это трагедия. На дне бывшего карьера – останки взрослых и детей. Детей совсем маленьких.

Руководитель Поискового движения России напомнила, что на территории Новгородской, Псковской и Ленинградской областей действовала группа военных преступников, получивших задание освободить территорию от «лишних людей». В число карателей входили не только солдаты вермахта. «Людей не хоронили, - подчеркнула она. - Судя по расположению останков, их ставили на край карьера, а затем – после расстрела - они скатывались вниз. Поэтому мы обнаружили перемешанные останки. Также видно, что это трагедия не одного дня, так как присутствуют фрагменты и летней, и зимней одежды и обуви».



Елена Цунаева подчеркнула, что упорство и сплоченность поисковиков помогает расследовать преступления нацистов и их пособников против гражданского населения. «Особо ценно, что место этой трагедии помогли найти псковские краеведы. Учитель русского языка и литературы и одновременно командир поискового отряда «Гвоздика» Невельского района Ольга Петрова вместе со своими ребятами собрала воспоминания мирных жителей. По крупицам они установили примерное место и масштаб трагедии. На основе собранной информации здесь был установлен памятный знак. И вот сейчас удалость обнаружить первые останки погибших».

Поисковые работы продолжаются. «Мы надеемся, что собранных доказательств хватит для того, чтобы признать действия оккупантов геноцидом против всего российского народа, - подчеркнула Елена Цунаева. - Нам известно, что на территории Псковской области еще много таких расстрельных мест. В наших планах – обобщить и собрать как можно больше информации по всем местам трагедии. Работа поисковиков здесь важна не только для жителей региона, но и для всех россиян. Важна она для людей в других странах. Мы работаем для сохранения Памяти, для того чтобы такие преступления, которые совершили нацисты и их пособники, больше никогда не повторялись».

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