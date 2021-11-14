Портал Avia.pro: неизвестный дрон уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Мариуполем

Аргументы Недели → В мире 13+

14 ноября 2021, 09:37 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Неизвестный беспилотник уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины под городом Мариуполем на юге Донецкой области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад неизвестный дрон «нанес мощный удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Чермалык», который расположен недалеко от Мариуполя. Согласно имеющейся информации, аппарат сбросил боеприпас, что привело к уничтожению наблюдательного пункта.

Опознать беспилотник не удалось, отмечается в процитированном материале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков предрек удар украинской армии по российскому Крыму в случае завоевания Киевом республик Донбасса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости