Портал Avia.pro: неизвестный дрон уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Мариуполем

Неизвестный беспилотник уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины под городом Мариуполем на юге Донецкой области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад неизвестный дрон «нанес мощный удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Чермалык», который расположен недалеко от Мариуполя. Согласно имеющейся информации, аппарат сбросил боеприпас, что привело к уничтожению наблюдательного пункта.
Опознать беспилотник не удалось, отмечается в процитированном материале.
Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков предрек удар украинской армии по российскому Крыму в случае завоевания Киевом республик Донбасса.
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