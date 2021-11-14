Сайт Avia.pro: военные Украины отступили на запасные позиции после ответной атаки реактивной артиллерии ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на запасные позиции после ответной атаки реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что «продолжающиеся провокации Киева в Донбассе» вынудили ДНР применить в отношении противника «грубую силу». Сайт отмечает, что Народная милиция непризнанной республики атаковала противника с помощью реактивных систем залпового огня, после чего военные ВСУ отступили на запасные позиции. Из процитированной публикации следует, что это произошло в районе южного участка линии соприкосновения.
Ранее в воскресенье тот же интернет-ресурс выдвинул версию, согласно которой киевские силовики могли задействовать дрон Bayraktar TB2 для нанесения ракетных ударов по окрестностям Докучаевска.
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