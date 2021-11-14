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Сайт Avia.pro: военные Украины отступили на запасные позиции после ответной атаки реактивной артиллерии ДНР

, 07:50 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: военные Украины отступили на запасные позиции после ответной атаки реактивной артиллерии ДНР
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на запасные позиции после ответной атаки реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «продолжающиеся провокации Киева в Донбассе» вынудили ДНР применить в отношении противника «грубую силу». Сайт отмечает, что Народная милиция непризнанной республики атаковала противника с помощью реактивных систем залпового огня, после чего военные ВСУ отступили на запасные позиции. Из процитированной публикации следует, что это произошло в районе южного участка линии соприкосновения.

Ранее в воскресенье тот же интернет-ресурс выдвинул версию, согласно которой киевские силовики могли задействовать дрон Bayraktar TB2 для нанесения ракетных ударов по окрестностям Докучаевска.

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