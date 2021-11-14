Avia.pro: армия Украины могла применить Bayraktar TB2 для ракетных ударов по окрестностям Докучаевска

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14 ноября 2021, 07:23 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могли задействовать беспилотник Bayraktar TB2 для ракетных ударов по окрестностям города Докучаевска, который контролируется самопровозглашенной ДНР. Соответствующая версия высказана в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад ВСУ обстреляли окрестности Докучаевска. В ходе атаки дрон, находившийся в четырех-пяти километрах над землей, осуществил пуск нескольких ракет.

Авторы интернет-издания полагают, что удары мог нанести Bayraktar TB2. Один из данных аппаратов за несколько часов до инцидента поднялся в небо с военного аэродрома Кульбакино на окраине Николаева и направился в восточном направлении, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский политик Геннадий Москаль допустил, что в будущем в состав России могут перейти Харьковская и Одесская области.

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