Wall Street Journal: Россия имеет компромат, опасный для любой власти США

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13 ноября 2021, 18:52 Источник: РИА Новости

Белый дом, pixabay.com

У России имеется компромат, опасный для любой власти в США. Поэтому практически все американские президенты, начиная с Буша-младшего, пытались подружиться с Владимиром Путиным.

К такому выводу пришел обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший, проанализировав предвыборную кампанию Трампа и связанный с ней «рашагейт» - обвинение России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Журналист считает, что на поверку все главные тезисы в «рашагейте» рассыпаются. Если, как утверждается, Россия была причастна к результатам выборов 2016 года, тогда почему отношения ее с США во время президентства Трампа не стали существенно лучше, - задается вопросом автор статьи.

Как пишет Дженкинс, практически все американские президенты, вне зависимости от партийной принадлежности, пытались наладить диалог с Москвой. «Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», - пишет автор.

Главный вывод , который делает Дженкинс — России располагает компроматом на властную систему США в целом. Он уверен, что Москва в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США в случае опубликования конкретных данных.

В начале ноября федеральные власти США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, который во время предвыборной кампании 2016 года поставлял компромат на Дональда Трампа.

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