Американские СМИ сообщили об аресте россиянина, собиравшего компромат на Трампа

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4 ноября 2021, 18:35 Источник: Интерфакс

Фото: Twitter @IgorDanch

Федеральные власти США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, который во время предвыборной кампании 2016 года поставлял компромат на Дональда Трампа. Об этом сообщила американская The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Как пишет газета, Данченко сотрудничал с бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, который занимался расследованием связей Трампа с Россией, и был для него важным источником информации. Данные из досье Стила широко использовали оппоненты экс-президента США и пресса, выступающая против Трампа.

Расследование, в ходе которого арестован Данченко, ведет спецпрокурор Джон Дарем. Оно начато еще в бытность Трампа на посту президента. По действующим в США правилам Минюст и после ухода президента со своей должности не имеет право остановить расследование.

Власти США пока не прокомментировали сообщения о задержании Данченко. Источники газеты пояснили, что официально об аресте еще не объявлено.

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