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Spiegel: в Германии в помощь медикам мобилизуют 12 тысяч военнослужащих из-за роста заболеваний COVID-19

, 18:08 Источник: ТАСС

Spiegel: в Германии в помощь медикам мобилизуют 12 тысяч военнослужащих из-за роста заболеваний COVID-19
Военнослужащий Германии, Paulo Mumia /globallook.com

В Германии на фоне четвертой волны пандемии в помощь медикам мобилизуют военнослужащих. Они будут возводить временные госпитали, оказывать транспортные и логистические услуги.

Об этом сообщил в субботу  Der Spiegel. Как пишет издание, до конца ноября планируется привлечь 6 тысяч военнослужащих, еще столько же — к Рождеству. Предполагается, что военные будут при необходимости возводить временные госпитали, помогать в процессе вакцинации и тестирования на COVID-19, а также оказывать транспортные услуги.

Силы Бундесвера уже привлекались к таким работам во время второй и третьей волны пандемии.

В последние дни в Германии фиксируются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19. Резкий рост начался в октябре. В связи с этим и.о. канцлера Ангела Меркель пообещала жестокие ограничения для тех, кто до сих пор не вакцинирован. Также она допустила для непривитых ежедневное тестирование на рабочем месте.

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