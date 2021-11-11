В Германии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за сутки: более 50 тысяч

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11 ноября 2021, 10:14 Источник: Институт Роберта Коха

Германия, Silas Stein/globallook.com

В Германии за сутки выявлено 50 196 человек, зараженных COVID-19. Это рекорд по числу заражений за все время пандемии.

Об этом говорят данные Института Роберта Коха. Предыдущий антирекорд, зафиксированный 10 ноября, составил 39 676 случаев заражений за сутки.

В сообщении института также говорится, что от коронавируса за сутки умерли 235 человек, в всего с начала пандемии зафиксировано 97 198 летальных исходов. Заболели 4,8 млн человек.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 начался в Германии в начале осени. В связи с этим и.о. канцлера Ангела Меркель пообещала жестокие ограничения для тех, кто до сих пор не вакцинирован. Также она допустила для непривитых ежедневное тестирование на рабочем месте.

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