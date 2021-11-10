В Германии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за сутки – 39 676

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10 ноября 2021, 10:49 Источник: Институт Роберта Коха

врачи в Германии, Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de

В Германии обновлен антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно информации института Роберта Коха, за прошедшие 24 часа в стране заболели 39 676 человек.

В настоящий момент власти Германии говорят о четвертой волне пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. Отмечается, что антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом в ФРГ обновляется уже не впервые за ноябрь.

В институте Роберта Коха также уточнили в среду, что за минувшие сутки в Германии скончались 236 человек с подтвержденным COVID-19.

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