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Глава Европеского бюро ВОЗ Клюге: пандемия COVID-19 может завершиться, когда не будет перегружена система здравоохранения

, 10:31 Источник: La Vanguardia

Глава Европеского бюро ВОЗ Клюге: пандемия COVID-19 может завершиться, когда не будет перегружена система здравоохранения
койки для пациентов с COVID-19, Jdidi wassim/Keystone Press Agency

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в рамках беседы с журналистами заявил, что организация, возможно, объявит об окончании пандемии COVID-19, когда не будет перегружена система здравоохранения.

Ханс Клюге подчеркнул, что когда система здравоохранения не будет перегружена из-за большого количества госпитализаций и смертей от коронавируса нового типа, а также когда появится возможность оказывать услуги, которые оказывались раньше, пандемия превратится в эндемию.

По словам директора Европейского бюро ВОЗ, ситуация с COVID-19 не улучшается, поскольку во многих странах "застопорилась" вакцинация.

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