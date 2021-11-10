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Гинцбург заявил, что новые волны пандемии COVID-19 будут возникать каждые три месяца, если не прививаться

, 09:48 Источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что новые волны пандемии COVID-19 будут возникать каждые три месяца, если не прививаться
шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи  Александр Гинцбург заявил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если люди не будут прививаться.

Александр Гинцбург заметил, что в учебниках по эпидемиологии четко написано, что коллективный иммунитет формируется только в том случае, если прививку получает 70% населения.

Директор Центра Гамлаеи заметил, что если возбудитель передается воздушно-капельным путем, следует привить как можно больше граждан. Лишь в этом случаем эпидемия превратится мз самоподдерживающейся в самозатухающую, заключил Гинцбург.

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