Вице-президент АТОР Горин сообщил, что в России растет спрос на «вакцинные туры» в Европу

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10 ноября 2021, 07:49 Источник: Известия

шприц, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в настоящий момент среди россиян растет спрос на вакцинные туры в Европу. Самые популярные для этого направления - Хорватия и Сербия.

Уточняется, что с момента запуска вакцинных туров в Европу в середине сентября спрос на них вырос в десятки раз. В настоящий момент ежедневно продается примерно сто таких путевок.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин заметил, что вакцинные туры в европейские страны столь востребованы, поскольку въезд в большинство стран Евросоюза, а также в США по российским сертификатам о прививках пока невозможен. Отмечается, что чаще речь идет о ревакционных турах.

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