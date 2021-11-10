Вице-президент АТОР Горин сообщил, что в России растет спрос на «вакцинные туры» в Европу

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в настоящий момент среди россиян растет спрос на вакцинные туры в Европу. Самые популярные для этого направления - Хорватия и Сербия.
Уточняется, что с момента запуска вакцинных туров в Европу в середине сентября спрос на них вырос в десятки раз. В настоящий момент ежедневно продается примерно сто таких путевок.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин заметил, что вакцинные туры в европейские страны столь востребованы, поскольку въезд в большинство стран Евросоюза, а также в США по российским сертификатам о прививках пока невозможен. Отмечается, что чаще речь идет о ревакционных турах.
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