Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию против COVID-19

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10 ноября 2021, 07:13 Источник: Российская газета

шприц, pixabay.com

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами заявил о необходимости ввести на территории Российской Федерации обязательную вакцинацию против коронавируса нового типа.

По словам Александра Гинцбурга, для победы над пандемией COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов россиян. Для этого препараты против коронавирусной инфекции должны быть внесены в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна стать обязательной.

Директор центра Гамалеи также выразил мнение, что для того чтобы пандемия в будущем не повторилась, детей необходимо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться. По мнению Гинцбурга, требуется серьезная работа с населением.

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