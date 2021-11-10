Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию против COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами заявил о необходимости ввести на территории Российской Федерации обязательную вакцинацию против коронавируса нового типа.
По словам Александра Гинцбурга, для победы над пандемией COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов россиян. Для этого препараты против коронавирусной инфекции должны быть внесены в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна стать обязательной.
Директор центра Гамалеи также выразил мнение, что для того чтобы пандемия в будущем не повторилась, детей необходимо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться. По мнению Гинцбурга, требуется серьезная работа с населением.
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