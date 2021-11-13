Avia.pro: армия Украины может попытаться отрезать ДНР от Азовского моря и границы с Россией

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13 ноября 2021, 16:58 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут попытаться отрезать самопровозглашенную ДНР от Азовского моря и границы с Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Авторы интернет-издания Avia.pro обратили внимание на то, что, согласно отчету ОБСЕ, наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны Киева наблюдается на южном направлении.

«ВСУ пытаются вести изматывающую стратегию, прекрасно осознавая, что подразделения ДНР не будут перебрасывать свои силы из центральной части республики и это значительно упростит захват южной части региона», — отмечает портал.

Журналисты полагают, что киевские войска могут попытаться отрезать республику от Азовского моря и границы с Россией.

Ранее в субботу сообщалось, что украинский переговорщик Сергей Гармаш предрек «серьезное обострение» в Донбассе в случае вооружения ДНР ракетами средней дальности.

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