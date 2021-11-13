Портал Avia.pro: слухи о концентрации сил России у границ деморализовали военных Украины в Донбассе

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13 ноября 2021, 14:51 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Слухи о концентрации российских армейских подразделений у границ с Украиной деморализовали киевских военных в Донбассе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников, написало, что РФ якобы перебрасывает войска в район украинских государственных рубежей.

Сайт Avia.pro отмечает, что подобные слухи оказали деморализующее воздействие на военнослужащих Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории Донбасса. В ВСУ полагают, что в случае вмешательства Москвы в конфликт киевская группировка в регионе будет разгромлена за несколько дней, указывает портал.

«России достаточно будет только танков для того, что сдвинуть наши позиции вплоть до Мариуполя», — процитировал интернет-ресурс одного из украинских силовиков.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков озвучил прогноз, согласно которому ВСУ нанесут танковые удары по республикам Донбасса, если Киев будет уверен, что Россия не вмешается.

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