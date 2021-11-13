Дипломат Лукьянцев назвал «абсурдом» обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе с Польшей

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев прокомментировал обвинения в миграционном кризисе на польско-белоруской границе в адрес России.
«Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным»,- высказал дипломат.
Ранее Лукьянцев заявил, что мигранты на польско-белорусской границе могут обратиться суд с жалобами на те или иные действия про них.
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