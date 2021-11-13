Дипломат Лукьянцев назвал «абсурдом» обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе с Польшей

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13 ноября 2021, 11:27 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев прокомментировал обвинения в миграционном кризисе на польско-белоруской границе в адрес России.

«Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным»,- высказал дипломат.

Ранее Лукьянцев заявил, что мигранты на польско-белорусской границе могут обратиться суд с жалобами на те или иные действия про них.

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