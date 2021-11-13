Ресурс Avia.pro: армия Украины минимум дважды в сутки применяет Bayraktar TB2 для корректировки ударов по силам ДНР и ЛНР

Украинская армия минимум дважды в сутки применяет беспилотники Bayraktar TB2 для корректировки ударов по силам самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Интернет-ресурс Avia.pro пишет, что киевские военные минимум дважды в сутки применяют в Донбассе полученные от Турции дроны Bayraktar TB2. Согласно данным украинских источников, аппараты поднимаются в воздушное пространство с аэродрома под Николаевым утром и вечером для осуществления «особых миссий», отмечает портал. Сайт указывает на то, что Bayraktar TB2 используются для корректировки ударов по силам ДНР и ЛНР.
Ранее сегодня сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлено уничтожение двух танков ЛНР американским комплексом Javelin на вооружении Киева.
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