Ресурс Avia.pro: армия Украины минимум дважды в сутки применяет Bayraktar TB2 для корректировки ударов по силам ДНР и ЛНР

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13 ноября 2021, 10:37 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинская армия минимум дважды в сутки применяет беспилотники Bayraktar TB2 для корректировки ударов по силам самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Интернет-ресурс Avia.pro пишет, что киевские военные минимум дважды в сутки применяют в Донбассе полученные от Турции дроны Bayraktar TB2. Согласно данным украинских источников, аппараты поднимаются в воздушное пространство с аэродрома под Николаевым утром и вечером для осуществления «особых миссий», отмечает портал. Сайт указывает на то, что Bayraktar TB2 используются для корректировки ударов по силам ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлено уничтожение двух танков ЛНР американским комплексом Javelin на вооружении Киева.

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