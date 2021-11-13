Появилось видео, где предположительно запечатлено уничтожение двух танков ЛНР американским Javelin на вооружении Украины

Появилось видео, где предположительно запечатлено уничтожение двух танков самопровозглашенной ЛНР американским комплексом Javelin, состоящим на вооружении армии Украины. Ролик опубликован в интернете.
Сайт Avia.pro утверждает, что киевские военные применили в Донбассе один из полученных от США комплексов Javelin, открыв огонь по танкам ЛНР. В подтверждение своих слов журналисты портала выложили видео, на котором выпущенная ракета уничтожает две бронемашины. Данные кадры были сделаны в районе города Попасная Луганской области, пишет сетевое издание.
Как сообщалось ранее в субботу, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в Донбассе Киеву противостоят порядка 2 100 «кадровых российских военных».
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