Появилось видео, где предположительно запечатлено уничтожение двух танков ЛНР американским Javelin на вооружении Украины

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13 ноября 2021, 09:58 Источник: Avia.pro

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Появилось видео, где предположительно запечатлено уничтожение двух танков самопровозглашенной ЛНР американским комплексом Javelin, состоящим на вооружении армии Украины. Ролик опубликован в интернете.

Сайт Avia.pro утверждает, что киевские военные применили в Донбассе один из полученных от США комплексов Javelin, открыв огонь по танкам ЛНР. В подтверждение своих слов журналисты портала выложили видео, на котором выпущенная ракета уничтожает две бронемашины. Данные кадры были сделаны в районе города Попасная Луганской области, пишет сетевое издание.

Как сообщалось ранее в субботу, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в Донбассе Киеву противостоят порядка 2 100 «кадровых российских военных».

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