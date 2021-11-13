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Сайт Avia.pro: украинские войска были отброшены от Докучаевска под огнем сил ДНР

, 08:08 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: украинские войска были отброшены от Докучаевска под огнем сил ДНР
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины были отброшены от города Докучаевска под огнем Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад ВСУ осуществили «множественные удары» по Докучаевску и его окрестностям. Сайт отмечает, что в ответ силы ДНР открыли «плотный огонь» по позициям противника. В результате киевские войска были отброшены от города, указывается в процитированной публикации.

Ранее в субботу тот же интернет-ресурс написал, что артиллерия ДНР уничтожила новый понтонный мост ВСУ у села Старомарьевка вместе с украинскими силовиками.

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