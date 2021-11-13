Avia.pro: артиллерия ДНР уничтожила новый понтонный мост ВСУ у Старомарьевки вместе с украинскими военными

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13 ноября 2021, 07:40 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Артиллерия самопровозглашенной ДНР уничтожила новый понтонный мост Вооруженных сил Украины у села Старомарьевка вместе с киевскими военными. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, артиллеристы Народной милиции ДНР уничтожили новую понтонную переправу, которую противник навел у Старомарьевки в «серой зоне» Донбасса вместо той, что была подорвана силами республики ранее. Сайт отмечает, что вместе с мостом удалось ликвидировать украинских военных, которые находились на нем в момент удара. Согласно имеющимся сведениям, погибли до трех представителей ВСУ, указывается в процитированном материале.

Ранее журналист Дмитрий Астрахань озвучил прогноз, согласно которому киевские силовики превратят Старомарьевку в опорный пункт, а местных жителей выгонят.

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