Артиллерия самопровозглашенной ДНР уничтожила новый понтонный мост Вооруженных сил Украины у села Старомарьевка вместе с киевскими военными. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, артиллеристы Народной милиции ДНР уничтожили новую понтонную переправу, которую противник навел у Старомарьевки в «серой зоне» Донбасса вместо той, что была подорвана силами республики ранее. Сайт отмечает, что вместе с мостом удалось ликвидировать украинских военных, которые находились на нем в момент удара. Согласно имеющимся сведениям, погибли до трех представителей ВСУ, указывается в процитированном материале.
Ранее журналист Дмитрий Астрахань озвучил прогноз, согласно которому киевские силовики превратят Старомарьевку в опорный пункт, а местных жителей выгонят.
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