Замминистра энергетики Украины Немчинов: Киев может закупить газ на зиму в Словакии

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13 ноября 2021, 07:36 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в отопительный период Киев может закупать газ у Словакии. По его словам, на данный момент в хранилищах находится необходимое количество голубого топлива.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать»,- высказал замминистра.

Немчинов отметил, что импортировать газ можно из Словакии. Он уверен, что «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок. Замминистра уточнил, что прогнозируемая цена голубого топлива, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украина впервые за 30 лет независимости не запаслась голубым топливом на зиму.

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