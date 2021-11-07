Тимошенко назвала «катастрофой» отказ Украины от «дешевого» газа

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7 ноября 2021, 09:33 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что нынешний энергетический кризис в Украине носит «рукотворный» характер. По ее словам, у Киева была возможность заполнить подземные хранилища (ПГХ) недорогим газом, но власти ей не воспользовались.

«Летом, когда газ дешевый,- а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире,- Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене»,- пояснила она.

Тимошенко отметила, что Украина впервые за 30 лет независимости не запаслась голубым топливом на зиму. Политик считает, что из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа по выгодной цене, всю страну в результате «сделают банкротом».

«Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие»,- резюмировала депутат.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия поставляет через газотранспортную систему Украины вдвое меньше газа, чем предусмотрено договором.

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