Министр энергетики Украины Галущенко: РФ поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено соглашением

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5 ноября 2021, 13:37 Источник: ТАСС

газовая труба, pixabay.com

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил днем в пятницу, 5 ноября, что Россия поставляет через газотранспортную систему Украины вдвое меньше газа, чем предусмотрено договором.

По словам Германа Галущенко, российская сторона поставляет лишь 57 миллионов кубометров газа в сутки вместо 109 кубометров, которые указаны в соглашении.

Министр энергетики Укранины подчеркнул, что уже сейчас можно увидеть "определенное поле энергетической войны" с Россией за монополию на территории Европы. Галущенко выразил уверенность в том, что энергетический кризис используется Россией для того, чтобы усилить собственное геополитическое положение.

Глава ведомства также заявил, что цель России – "помешать присоединению Украины к европейской энергосистеме".

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