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Депутат ЕП Костер поднял вопрос о поставках газа из России в Европу на фоне вероятных санкций США

, 10:32

Депутат ЕП Костер поднял вопрос о поставках газа из России в Европу на фоне вероятных санкций США
флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутат ЕП от Германии Дитмар Костер выразил обеспокоенность ситуацией с вероятным введением Соединенными Штатами Америки санкций в отношении импорта газа в Евросоюз по "Северному потоку — 2".

По мнению Дитмара Костера, это может привести к проблемам с поставками российского газа на европейскую территорию и усугубить положение дел в сфере энергетики. 

Парламентарий отметил, что 23 сентября палата представителей США одобрила новые положения об ограничениях в отношении импорта газа в Евросоюз из РФ, которые связаны с завершением строительства "Северного потока – 2". Предполагается, что санкции вступят в силу в конце 2021 года и приведут к проблемам со снабжением, а также к увеличению цен.

Костер, как сообщает RT, обратился к Еврокомиссии с вопросом, как оценивается угроза санкций. Депутат ЕП также поинтересовался, планируют ли политики обсудить этот вопрос в рамках отношений с Вашингтоном.

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