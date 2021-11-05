Депутат ЕП Костер поднял вопрос о поставках газа из России в Европу на фоне вероятных санкций США

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5 ноября 2021, 10:32

флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутат ЕП от Германии Дитмар Костер выразил обеспокоенность ситуацией с вероятным введением Соединенными Штатами Америки санкций в отношении импорта газа в Евросоюз по "Северному потоку — 2".

По мнению Дитмара Костера, это может привести к проблемам с поставками российского газа на европейскую территорию и усугубить положение дел в сфере энергетики.

Парламентарий отметил, что 23 сентября палата представителей США одобрила новые положения об ограничениях в отношении импорта газа в Евросоюз из РФ, которые связаны с завершением строительства "Северного потока – 2". Предполагается, что санкции вступят в силу в конце 2021 года и приведут к проблемам со снабжением, а также к увеличению цен.

Костер, как сообщает RT, обратился к Еврокомиссии с вопросом, как оценивается угроза санкций. Депутат ЕП также поинтересовался, планируют ли политики обсудить этот вопрос в рамках отношений с Вашингтоном.

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