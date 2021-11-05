Пушков подверг критике заявления властей Молдавии по газовому контракту с РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети подверг критике высказывания властей Молдавии по поводу газового контракта с Россией.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила США благодарность за поддержку в период газового кризиса, а премьер страны Наталья Гаврилица подчеркнула в свою очередь, что длительные переговоры с "Газпромом" в сложившихся условиях были со стороны РФ "жестокой игрой".
Алексей Пушков обратил внимание на то, что любые действия в России воспринимаются как плохие. Кроме того, сенатор прокомментировал высказывания руководителя польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского о том, что газовый кризис в Молдавии должен быть предупреждением для всей Европы о рисках "зависимости от "Газпрома".
Пушков отметил, что Москва не мешала Молдавии закупать газ у Польши или Украины, но Кишинев самостоятельно выбрал поставки из РФ в связи с приемлемой ценой и гарантированностью поставок. При этом польская сторона "злобствует" и требует снизить стоимость газа на фоне газового кризиса в Европе. "Дорого? Не берите", – заключил сенатор.
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