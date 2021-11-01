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1 ноября 2021, 10:58 Источник: Коммерсантъ

плита, фото: pixels.com

«Газпром» с 1 ноября начинает поставки газа в Молдавию по новому долгосрочному контракту, заключённому между странами 29 октября сроком на пять лет. Глава республики Майя Санду осталась довольна достигнутыми договорённостями.

«Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан»,- поделилась она.

При этом Санду назвала цену на газ «самым серьезным» вопросом переговоров, а вторым – долги молдавской стороны. Президент пояснила, что принято решение об аудите, после которого продолжится разговор про реструктуризацию долгов «Молдовагаза» перед «Газпромом».

Глава республики уточнила, что планируется повышение тарифов, но не такое большое, какое могло быть, если бы они покупали голубое топливо по рыночной цене.

Напомним, что 29 октября «Газпром» и Молдавия согласовали условия контракта на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны.

Вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдовв Андрей Спыну сообщал, что стоимость газа для страны в соответствии с условиями нового контракта в ноябре 2021 года составит $450 за 1 тысячу кубометров.

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