В Белоруссии во время учений погибли двое российских военнослужащих

В пятницу, 12 ноября, в ходе учебного парашютного десантирования в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих. Об этом заявил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Происшествие случилось ранее сегодня во время десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку недалеко от города Гродно. Установлено, что из-за внезапного сильного порыва ветра у земли сошлись парашюты двух военнослужащих по контракту, которые имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих военных погасли купола. Один из них пытался не допустить неконтролируемое падение обоих, применив запасной парашют, однако из-за недостаточной высоты запасная система не успела сработать. Произошла жесткая посадка, после которой пострадавшие были госпитализированы.
Оба военнослужащих скончались, несмотря на усилия врачей.
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