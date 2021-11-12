В Белоруссии во время учений погибли двое российских военнослужащих

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12 ноября 2021, 22:54 Источник: РИА "Новости"

парашюты, pixabay.com

В пятницу, 12 ноября, в ходе учебного парашютного десантирования в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих. Об этом заявил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Происшествие случилось ранее сегодня во время десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку недалеко от города Гродно. Установлено, что из-за внезапного сильного порыва ветра у земли сошлись парашюты двух военнослужащих по контракту, которые имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих военных погасли купола. Один из них пытался не допустить неконтролируемое падение обоих, применив запасной парашют, однако из-за недостаточной высоты запасная система не успела сработать. Произошла жесткая посадка, после которой пострадавшие были госпитализированы.

Оба военнослужащих скончались, несмотря на усилия врачей.

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