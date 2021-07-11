В Московской области разбился мужчина при прыжке с парашютом в Рузском районе

В Рузском районе столичного региона при прыжке с парашютом погиб мужчина. Трагической новостью поделилась Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данному факту была организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Мужчина погиб накануне, десятого июля, в вечернее время. При прыжке с парашютом он ударился о землю на посадочной площадке, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве столкнулись микроавтобус и такси, в результате чего пострадали 4 человека. Дорожная авария произошла на ул. Адмирала Корнилова в поселке Коммунарка. Водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на встречку.
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