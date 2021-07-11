В Новой Москве при столкновении такси и микроавтобуса получили травмы четыре человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 июля 2021, 16:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали такси и микроавтобус. В результате пострадали четыре человека.

По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, дорожная авария случилась на ул. Адмирала Корнилова в поселке Коммунарка. Согласно предварительной информации, управлявший микроавтобусом мужчина почувствовал себя плохо и выехал на встречку.

Травмы получили водитель такси и два его пассажира. Судя по всему, о тяжелых травмах речь не идет. Кроме того, у водителя микроавтобуса врачи подозревают перелом ноги. Одну полосу пришлось перекрыть.

Ранее сообщалось, что близ рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан 87-летний мужчина врезался в толпу людей на автомобиле. В итоге пострадали 13 человек.

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