В Новой Москве при столкновении такси и микроавтобуса получили травмы четыре человека

В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали такси и микроавтобус. В результате пострадали четыре человека.
По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, дорожная авария случилась на ул. Адмирала Корнилова в поселке Коммунарка. Согласно предварительной информации, управлявший микроавтобусом мужчина почувствовал себя плохо и выехал на встречку.
Травмы получили водитель такси и два его пассажира. Судя по всему, о тяжелых травмах речь не идет. Кроме того, у водителя микроавтобуса врачи подозревают перелом ноги. Одну полосу пришлось перекрыть.
Ранее сообщалось, что близ рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан 87-летний мужчина врезался в толпу людей на автомобиле. В итоге пострадали 13 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.