В Австрии 87-летний мужчина врезался в толпу людей на автомобиле

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11 июля 2021, 15:55 Источник: ТАСС

pixabay.com

В Австрии пожилой мужчина въехал в толпу людей на машине. В результате травмы получили тринадцать граждан.

Инцидент произошел рядом с рыночной палаткой в городе Санкт-Флориан. Автомобилем управлял мужчина в возрасте 87 лет. Данная информация поступила от телеканала ORF.

По данным служб реагирования, количество получивших травмы может увеличиться. В полиции сообщили, что водитель потерял управление. У четверых пострадавших врачи диагностировали тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что водитель грузовой машины устроил массовое ДТП из-за того, что его укусила пчела. В результате пострадали до 10 человек, включая троих детей. Участниками дорожной аварии стали молоковоз, грузовой автомобиль и две легковушки.

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