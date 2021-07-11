В Удмуртии водитель устроил массовую дорожную аварию после укуса пчелы

На территории Удмуртии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал молоковоз. Несколько человек получили травмы.
По данным представителя экстренных служб, дорожная авария случилась в Можгинской районе региона. На 70-м км ФАД М-7 "Волга" столкнулись молоковоз ГАЗ, грузовая машина Volvo, легковушки Chevrolet Aveo и Renault Duster.
По разным данным, травмы получили от 8 до 10 человек. При этом в полиции уточнили, что пострадавшими числятся 10 граждан. Среди них трое детей. Согласно предварительной информации, водитель грузовой машины был укушен пчелой, выехал на встречку и врезался в другие транспортные средства.
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