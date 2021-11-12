ВОЗ рассчитывает провести встречу по вакцине «Спутник V» на следующей неделе

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12 ноября 2021, 21:46 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация планирует провести встречу по российской вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V" на следующей неделе.

Марианджела Симао подчеркнула, что в настоящий момент ВОЗ находится в диалоге с заявителем и российским правительством и рассчитывает на проведение встречи по "Спутнику V" уже на следующей неделе.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения уточнила, что по-прежнему необходимо получить полное досье по российской вакцине против COVID-19. Симао заметила, что у ВОЗ есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также по инспекции производства препарата. Кроме того, организации требуется некоторая дополнительная информация по вакцине.

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