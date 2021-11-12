Путин заявил, что ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от коронавируса

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12 ноября 2021, 17:34 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 12 ноября, выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID-19.

Российский лидер в рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркнул, что ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых препаратов, то есть оценки качества, безопасности и эффективности вакцин против коронавируса нового типа.

Ранее сегодня Владимир Путин допустил появление новых, вероятно, более опасных, штаммов коронавирусной инфекции.

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