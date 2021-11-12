Путин допустил появление более опасных штаммов COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил появление в мире новых более опасных штаммов коронавируса. Политик напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с COVID-19.
Владимир Путин уточнил, что коронавирус нового типа "еще далеко не побежден". Российский лидер не исключил появления новых, вероятно, даже более опасных штаммов COVID-19.
Президент РФ подчеркнул, что необходимо делать все необходимое для укрепления систем здравоохранения, улучшения их ресурсного и технологического обеспечения. По словам Путина, решению вышеуказанных задач могло бы способствовать качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.
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