Путин допустил появление более опасных штаммов COVID-19

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12 ноября 2021, 17:09 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил появление в мире новых более опасных штаммов коронавируса. Политик напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с COVID-19.

Владимир Путин уточнил, что коронавирус нового типа "еще далеко не побежден". Российский лидер не исключил появления новых, вероятно, даже более опасных штаммов COVID-19.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо делать все необходимое для укрепления систем здравоохранения, улучшения их ресурсного и технологического обеспечения. По словам Путина, решению вышеуказанных задач могло бы способствовать качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

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