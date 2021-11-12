Песков: ревакцинация Путина будет зависеть от рекомендации врачей

Высокие титры антител сохраняются у президента РФ Владимира Путина после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Путин ревакцинируется по рекомендации врачей.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу напомнил, что глава государства неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после основной вакцинации.
По поводу ревакцинации Путина Песков сказал, что это будет зависеть от рекомендации его врачей.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает".
В конце сентября люди из окружения Путина заболели ковидом. Путин рассказал, что не заразился новой коронавирусной инфекцией после общения с заболевшим сотрудником из-за высокого титра антител.
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