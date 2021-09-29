Путин заявил, что не заболел коронавирусом после общения с зараженным сотрудником из-за прививки

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29 сентября 2021, 17:36 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не заразился новой коронавирусной инфекцией после общения с заболевшим сотрудником из-за высокого титра антител. По словам главы государства, он проработал с инфицированным целый день.

«Адъютант, с которым я проработал целый день с утра до вечера, заболел»,- поделился российский лидер.

Путин отметил, что провел практически на себе эксперимент по эффективности вакцины. Президент добавил, что в его окружении заболели три десятка человек, потому что поздно сделали прививку.

Ранее сообщалось, что Путин де-факто выходит из самоизоляции, на которой находился с 14 сентября, для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли 29 сентября в Сочи.

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