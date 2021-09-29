Путин де-факто выходит из режима самоизоляции перед встречей с Эрдоганом

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29 сентября 2021, 13:06 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выйдет из режима самоизоляции для встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры пройдут 29 сентября в Сочи.

«Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 14 сентября Путин принял решение уйти на самоизоляцию из-за выявленных в его окружении случаев новой коронавирусной инфекции. Речь шла не об одном человеке, а о нескольких десятках, в основном сотрудниках, которые обеспечивают работу и быт главы государства, в том числе его безопасность.

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