Песков рассказал, кто заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 в окружении Путина

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16 сентября 2021, 12:17

фото: pixabay.com

Владимир Путин в четверг сообщил о нескольких десятках людей из его окружения, у которых выявлен коронавирус. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже рассказал, что заболевшие COVID-19 в окружении Владимира Путина – это в основном те люди, кто обеспечивает работу и быт главы государства, в том числе его безопасность.

По словам Пескова, кто-то был инфицирован, а так как люди, работающие с Путиным, общаются между собой, произошло инфицирование значительного количества работников. По словам Пескова, десятки людей из окружения президента РФ, вероятно, заболели в сентябре, болезнь все переносят легко, о тяжелых случаях ему неизвестно.

Владимир Путин находится на самоизоляции, поэтому не полетел в Душанбе на саммит ОДКБ.

Официальный представитель Кремля рассказал журналистам, что необходимые тестирования президента проводятся, Путин работает в обычном режиме. Песков подчеркнул, что несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, достаточно.

Днем ранее Песков сообщал об отличном самочувствии Путина.

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