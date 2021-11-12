Канцлер Австрии Шалленберг анонсировал национальный локдаун для непривитых граждан

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12 ноября 2021, 15:38 Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Канцлер Австрии Александер Шалленберг днем в пятницу, 12 ноября, анонсировал введение национального локдауна для жителей страны, которые не прошли вакцинацию против коронавируса нового типа.

Австрийский канцлер отметил, что в грядущие выходные состоится встреча федерального правительства с руководством регионов. Кроме того, пройдет внеочередное заседание парламента.

По словам Шалленберга, цель вышеуказанных мероприятий – дать в это воскресенье "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых людей. Канцлер Австрии уточнил, что развитие эпидемиологической ситуации в стране не позволяет медлить с введением вышеуказанного ограничения.

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