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Канцлер Австрии Шалленберг анонсировал национальный локдаун для непривитых граждан

, 15:38 Источник: РИА "Новости"

Канцлер Австрии Шалленберг анонсировал национальный локдаун для непривитых граждан
Вена, pixabay.com

Канцлер Австрии Александер Шалленберг днем в пятницу, 12 ноября, анонсировал введение национального локдауна для жителей страны, которые не прошли вакцинацию против коронавируса нового типа.

Австрийский канцлер отметил, что в грядущие выходные состоится встреча федерального правительства с руководством регионов. Кроме того, пройдет внеочередное заседание парламента.

По словам Шалленберга, цель вышеуказанных мероприятий – дать в это воскресенье "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых людей. Канцлер Австрии уточнил, что развитие эпидемиологической ситуации в стране не позволяет медлить с введением вышеуказанного ограничения.

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