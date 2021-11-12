Ресурс Avia.pro: военным ДНР не удалось выбить ВСУ из Старомарьевки, несмотря на уничтожение понтонного моста

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12 ноября 2021, 15:41 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военным самопровозглашенной ДНР не удалось выбить Вооруженные силы Украины из села Старомарьевка, несмотря на уничтожение понтонного моста через реку Кальмиус. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

В конце октября появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая расположена в «серой зоне» Донбасса. Впоследствии стало известно, что Народная милиция ДНР подорвала понтонную переправу через Кальмиус, которую соорудил у населенного пункта противник.

Как пишет интернет-ресурс Avia.pro, несмотря на уничтожение моста, силам ДНР не удалось выбить врага из Старомарьевки. Сайт отмечает, что киевские военные создали на ее территории оборонительные укрепления. Также портал указал на то, что ВСУ навели новую переправу, по которой перебросили бронетехнику на восточную окраину села.

Ранее в пятницу сообщалось, что журналист Дмитрий Астрахань озвучил прогноз, согласно которому украинская армия превратит Старомарьевку в опорный пункт, а местных жителей выгонит.

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